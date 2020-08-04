В Москве снизились цены на вторичное жилье

По итогам июля стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве снизилась на символические 0,1 процента, до 183,4 тысячи рублей в среднем. В долларах цены на фоне ослабления рубля просели более существенно — на 2,8 процента, до 2,6 тысячи долларов за «квадрат», говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, квартиры в панельных пятиэтажках подешевели за месяц на 0,3 процента. Дорогой и престижный монолит-кирпич потерял по итогам июля 0,2 процента, а лидером по темпам снижения цен стала старая советская «элитка» — сталинки и «цековки» (дома для высших слоев партийного руководства; минус 0,4 процента).

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«Рынок недвижимости еще не восстановился после карантина и связанных с ним ограничений. Объем предложения, сильно просевший в период самоизоляции, вновь начал расти, однако на уровень февраля-марта этот показатель, скорее всего, вернется только осенью, — прогнозируют эксперты. — Аналогичная ситуация в плане спроса: покупательская активность увеличилась относительно апреля-мая, однако пока далека от докарантинных величин».

Помимо последствий «коронакризиса» на рынок влияет и традиционное летнее затишье, указывают в ИРН, — в этот период люди предпочитают отдыхать, а не заниматься квартирным вопросом. «Поэтому, по причине достаточно небольшого объема сделок, ценовая динамика пока не очень показательна — что-то дорожает, что-то дешевеет, но в целом ситуация почти не меняется», — заключают аналитики.

Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала 2020-го стоимость столичных новостроек массового сегмента осталась на уровне 182 тысяч рублей за квадратный метр. В Новой Москве ценник вырос на 3,5 процента, до 140 тысяч рублей за «квадрат».

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