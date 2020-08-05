Азербайджан обвинил Армению в пулеметных обстрелах

Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в пулеметных обстрелах. Об этом в среду, 5 августа, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В течение суток армянские войска, используя крупнокалиберные пулеметы, 36 раз нарушили режим прекращения огня, утверждает Баку. Обстрелу подверглись азербайджанские позиции в Гедабекском районе и на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. Погибли около 20 человек с обеих сторон.

Между двумя республиками 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году эта территория, преимущественно населенная армянами, провозгласила независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, но периодически военные действия в регионе возобновляются.