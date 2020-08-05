В России выявили 5204 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5204 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба в среду, 5 августа.

Наибольшее число заразившихся зафиксировано в Москве (687), Свердловской области (181) и Ханты-Мансийском автономном округе (169). Меньше всего заболевших зарегистрировано в Еврейской автономной области (2), Псковской области (4) и Республике Алтай (7).

Кроме того, за последние сутки выздоровели 7555 человек. Всего в России число выписанных пациентов увеличилось до 669 026 человек, отмечает оперштаб. Общее число случаев заражения, с учетом новых данных, достигло 866 627.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что новый эпидемический сезон гриппа и ОРВИ пройдет легче, если россияне не будут пренебрегать вакцинацией. Вакцинация поможет защититься от обновленных штаммов вируса гриппа типов А и В, подчеркнул он.