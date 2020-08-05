Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова

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Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, хрюкнул перед журналистами. Запись произошедшего опубликовал Telegram-канал Life Shot в четверг, 5 августа.

Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение артиста по поводу его комментария. Адвокат утверждал, что Ефремов на закрытом заседании суда «сидел и похрюкивал». Артист в своем заявлении раскритиковал слова Добровинского, отметив, что «ему не обидно», поскольку он «является болельщиком "Спартака"», добавив, что ему неудобно перед своими детьми за поведение адвоката.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.