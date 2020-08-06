Рэпера из Migos обвинили в изнасиловании

Американского хип-хоп-исполнителя Takeoff (настоящее имя — Кершник Кари Болл) из группы Migos обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, подала на Болла в суд. По ее словам, рэпер познакомился с ней на вечеринке музыканта Дэрила МакФерсона (известен под псевдонимом DJ Durel) и предложил ей марихуану. Женщина отказалась, после чего ушла в спальню. Takeoff якобы проследовал за ней в комнату, где изнасиловал. В тот же день предполагаемая жертва обратилась за помощью в больницу и написала заявление в полицию.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе 23 июня.

В июле 2018 года рэпер Offset (Кари Кендрэлл Сэфас), еще один участник Migos, был задержан полицией за хранение оружия.