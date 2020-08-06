Половина россиян с детьми отказалась от отдыха у моря из-за коронавируcа

Около половины российских семей с детьми отказались от отдыха у моря в этом году из-за коронавируcа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного проектами Леди Mail.ru и Дети Mail.ru, передает ТАСС.

Согласно данным опроса, ехать на море с детьми передумали 48 процентов опрошенных. 43 процента респондентов отложили поездку с детьми за границу, 22 процента — визит к родственникам в другой город, 14 процентов отказались отправлять детей в детский лагерь на море.

Не откладывали деньги на детский отдых этим летом 41 процент опрошенных родителей. Среди остальных 28 процентов отложили от 15 до 30 тысяч рублей, 24 процента — более 45 тысяч, 23 процента — от пяти до 15 тысяч. Еще 17 процентов планировали уложиться в сумму от 30 до 45 тысяч рублей, остальные девять процентов — до пяти тысяч рублей.

Опрос проведен с 27 по 31 июля 2020 года среди 4005 пользователей проектов Леди Mail.ru и Дети Mail.ru.