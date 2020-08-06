Заброшенный пустырь рядом с монастырем в российском городе превратят в парк

В подмосковной Истре у реки Песочная на заброшенном пустыре возле Новоиерусалимского монастыря и спортивного комплекса «Арена Истра» построят парк площадью 10 гектаров. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Парк планируется закончить уже в 2020 году. «На 10 гектарах появятся велосипедные и пешеходные дорожки, современное уличное освещение, площадка для йоги и танцев общей площадью 120 квадратных метров, скейт-парк, площадка для стритбола, вдоль реки Песочная сделаем пешеходные деревянные настилы», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На создание парка выделили 20 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды». Основной задачей нацпроекта является ввод 120 миллионов квадратных метров жилья в год, сейчас этот показатель составляет 78-80 миллионов ежегодно. В Подмосковье в рамках нацпроекта планируется благоустроить более десятка существующих парков культуры и отдыха и создать три новых. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.