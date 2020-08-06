Трое подростков с автоматом ворвались в резиденцию Трампа

Трое подростков ворвались на территорию резиденции президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Miami Herald.

Согласно сообщению полиции, 15-летние тинейджеры, скрываясь от полиции, перелезли через стену и нечаянно оказались в резиденции главы государства во Флориде под названием Мар-а-Лаго. Во время погони молодые люди выбросили рюкзак, в котором был заряженный автомат.

Представитель местной полиции отметил, что подросткам крайне повезло, так как в резиденции не было ни Трампа, ни членов его семьи, иначе Секретная служба США сразу же бы начала стрелять в правонарушителей на поражение.

Ранее двое человек на внедорожнике также попытались прорваться в Мар-а-Лаго через два контрольно-пропускных пункта. Охранники открыли огонь по автомобилю. Нарушители попытались скрыться, но их арестовали. Позже выяснилось, что резиденцию президента попыталась атаковать оперная певица. Местные правоохранители седлали вывод, что она не осознавала, что делает и куда едет.