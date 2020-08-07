Белорусский ЦИК назвал преступным интернет-проект оппозиции для подсчета голосов

Председатель белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина назвала преступным интернет-проект оппозиции «Голос» для подсчета голосов на президентских выборах 9 августа. Об этом она заявила в своем видеообращении.

Ермошина сказала, что интернет-платформа «Голос» — это «вредный, просто преступный проект», политическая афера и попытка создать теневой Центризбирком. Она назвала поразительным тот факт, что «Голос» «рекламирует человек, который является потенциальным гарантом конституции», — оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

По мнению главы ЦИК, организаторы проекта хотят сознательно исказить результаты выборов, чтобы девальвировать официальные итоги и на этом основании организовать массовые беспорядки.

Сторонники оппозиции просят избирателей в день голосования отправить «Голосу» фото своего бюллетеня. Это позволит провести реальный подсчет голосов на выборах, уверяют организаторы платформы.