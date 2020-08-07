Власти захотели получить доступ к доходам россиян

Банки рассказали о возросшем после снятия коронавирусных ограничений желании властей получить доступ к доходам россиян и компаний, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР).

Организация направила письмо в адрес Федеральной налоговой службы (ФНС) и ее главы Даниила Егорова, в котором говорится об увеличении обращений банков по поводу возросших требований налоговых органов.

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Большинство требований касается предоставления информации о счетах клиентов: их наличии и остатках средств на них. Частота таких обращений со стороны ФНС после отмены эпидемиологических ограничений возросла более чем в четыре раза, утверждает АБР.

Повышенный интерес со стороны налоговиков критичен для банков и их работы, утверждают авторы письма. По закону время для ответа на обращение ограничено, из-за чего кредитные организации рискуют быть привлеченными к административной ответственности.

По одной из версий, популярных в банковской среде, ФНС готовится начать масштабную кампанию по блокировке счетов нарушителей — как физических, так и юридических лиц.