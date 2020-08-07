Раскрыто содержание разговора Лаврова и Помпео о «сговоре» России с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого потребовал от Москвы не выплачивать вознаграждения представителями движения «Талибан» (запрещено в РФ). Содержание разговора раскрыла газета The New York Times.

По информации издания, такой телефонный разговор состоялся 13 июля. Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о якобы сговоре с талибами. Это противоречит официальной позиции Белого дома, который назвал такие сообщения мистификацией.

Как пояснил газете источник, в разговоре Помпео дал понять Лаврову, что существует «красная линия». Он добавил, что госсекретарь был в бешенстве от того, что спецслужбы сообщили о выплатах за головы американских военных.

Ранее заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что Вашингтон примет жесткие ответные меры, если сведения о сговоре Москвы и террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) подтвердятся. Политик подчеркнул, что любая информация такого рода будет тщательно расследована на межправительственном уровне.

The New York Times 26 июня со ссылкой на спецслужбы сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала оплатить убийство американских военнослужащих в Афганистане. Таким образом Москва якобы хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном», говорится в публикации.

В России обвинения назвали безосновательными. Достоверность сведений затруднились подтвердить и различные американские структуры: не все американское разведывательное сообщество считает доказательства достаточно убедительными.