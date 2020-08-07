Мужчина в Подмосковье снимал ролик для соцсетей и умер

На территории парка в Подмосковье обнаружили тело 67-летнего мужчины, который умер во время съемок ролика для соцсетей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольгу Врадий.

По данным ведомства, погибшего нашли 6 августа в парке в Ленинском городском округе. На его теле обнаружили травмы, характерные для падения.

Врадий пояснила, что смерть мужчины, вероятнее всего, наступила из-за падения с лошади во время съемок видео для одной из социальных сетей. Сотрудники СКР осмотрели территорию и опросили очевидцев.

В июле пользователь Facebook совершил самоубийство в прямом эфире соцсети, несмотря на обращения других юзеров в техподдержку. Трансляцию в результате так и не остановили.

В интернете пользователи ради популярности готовы записывать опасные для их здоровья действия. В соцсетях многие публикуют в том числе физические издевательства над собой, сверстниками или животными. Подобные челленджи или флешмобы иногда приводят к смерти юзеров. Среди таких «испытаний»: позирование с пистолетом на камеру и манипуляции, чтобы электрические розетки заискрились.