Олейник поделился секретом долгой карьеры в MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник поделился секретом продолжительной карьеры. Его слова приводит MMa Junkie.

43-летний Олейник подчеркнул, что секрет прост — постоянность и поддержка близких. «Я тренируюсь все время, ем качественную пищу, семья всегда рядом, помогает в подготовке. Кроме того, у меня есть воля. Я всегда стараюсь работать над собой», — заявил российский тяжеловес.

9 августа Олейнику предстоит поединок с американцем Дерриком Льюисом в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Накануне схватки соперник россиянина снял ролик, где плюнул в контейнер с пищей, якобы принадлежащий Олейнику. Отечественный боец позже заявил, что контейнер был не его.

Олейник начал выступать профессионально в 1996 году. Поединок с Льюисом станет 74-м в карьере российского бойца.