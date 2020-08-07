Олейник отреагировал на плевок американского бойца UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник отреагировал на выходку своего соперника американца Деррика Льюиса, который плюнул в контейнер с едой, якобы заготовленной для отечественного тяжеловеса. Слова спортсмена приводит Sport24.

43-летний Олейник заявил, что еда ему не принадлежала. Россиянин предположил, что своим поведением Льюис попытался «хайпануть». «В любом случае это говорит о его культуре и образовании», — добавил россиянин.

Льюис опубликовал видео, где держит в руках контейнер с едой с именем и фамилией россиянина. Американец открыл его и плюнул, заявив, что решил добавить туда специй. Поступок тяжеловеса вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

Льюис и Олейник подерутся в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе 9 августа. Россиянин идет на серии из двух побед. Он одолел другого американца Мориса Грина, а также экс-чемпиона промоушена в тяжелом весе Фабрисиу Вердума из Бразилии.

Олейник — один из наиболее опытных среди действующих бойцов MMA. На его счету 59 побед при 13 поражениях. 46 поединков ему удалось завершить досрочно болевым или удушающим приемом. Первый профессиональный бой он провел в 1996 году.