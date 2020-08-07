Познер оценил шансы Лукашенко на победу

Телеведущий Владимир Познер оценил шансы действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на победу на грядущих выборах главы государства. В интервью, опубликованном на сайте «Познер Online», он выразил полную уверенность в том, что Лукашенко выиграет.

Рассуждая о задержанных в Белоруссии россиянах, Познер прокомментировал предположение, что они были «специально засланы на случай, если Лукашенко проиграет выборы». Подобные утверждения ведущий назвал бредовыми. «Во-первых, Лукашенко не проиграет — это сто процентов из ста», — отметил журналист.

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Познер подчеркнул, что победа какого-либо другого кандидата на выборах в Белоруссии, с его точки зрения, совершенно исключена. «Даже смешно об этом говорить», — признался ведущий.

Журналист добавил, что после выборов Лукашенко будет «немножко ослаблен». По его мнению, это очень выгодно для России. Познер объяснил, что в течение последних полутора лет глава Белоруссии «позволял себе не соглашаться, возражать [президенту России Владимиру] Путину». «Ослабленный Лукашенко», по словам ведущего, будет «вести себя более "правильно" с точки зрения России».

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Предвыборный период сопровождался акциями протеста, вызванными арестом и недопуском оппозиционных кандидатов. Митинги нередко заканчивались стычками с ОМОНом и массовыми задержаниями. 29 июля в стране были задержаны 33 россиянина. Минск утверждает, что это бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые приехали для организации массовых беспорядков в преддверии выборов.