В Италии решили защититься от коронавируса методом времен эпидемии чумы

Жители итальянской Флоренции решили защититься от коронавируса методом времен эпидемии чумы. Об этом сообщает Insider.

Отмечается, что владельцы баров и ресторанов возродили старинную традицию, когда их заведения открылись после карантина. Выяснилось, что в некоторых заведениях заказы стали выдавать через так называемые винные окна (Buchette del vino).

Таким же образом в XVII веке богатые итальянцы использовали небольшие отверстия в домах, чтобы продавать излишки вина простым рабочим. «Люди стучали в деревянные ставни, затем открывались окна. Человек принимал сосуд и наполнял его вином от тех семей, которые и по сей день производят самые известные вина Италии», — вспомнил президент Ассоциации винных окон Маттео Фалья (Matteo Faglia).

Кроме того, так вино продавали и в 1960-е годы, когда Италию охватила эпидемия чумы. Продавец принимал оплату бесконтактно: монеты клали на металлический поднос, который в последующем дезинфицировали уксусом.

В мае сообщалось, что 140 лет назад мужчина получил бутылку коньяка вместо зарплаты на заводе La Maison Gautier и обеспечил безбедную жизнь своим потомкам. Выяснилось, что его потомок решил узнать стоимость данного алкоголя. Эксперты установили, что коньяк датируется 1762 годом и является одной из трех сохранившихся бутылок Gautier Cognac. На аукционе бутылку продадут как минимум за 1,3 миллиона долларов.