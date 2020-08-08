В российском городе загорелись 10 частных домов

В Самаре загорелись 10 частных домов на площади 1,3 тысячи квадратных метров. В результате пожара никто не погиб и не пострадал, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Загорелись от замыкания электропроводки от чайника. Положение ухудшилось сильным ветром. В результате этого ветра и взрыва газового баллона огонь быстро распространился», — рассказала председатель совета ТОС поселка им. Шмидта, где произошло возгорание, Татьяна Максакова.

Она также отметила, что многие жители, которые выбегали из своих домов, не успели взять с собой даже документы.

На данный момент пожар локализован на двух участках возгорания. Площадь одного составляет 500 квадратных метров, площадь второго — 800 квадратных метров.