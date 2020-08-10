Приговоренного к пожизненному заключению за торговлю марихуаной освободят в США

Ветеран вооруженных сил США, приговоренный к пожизненному заключению за торговлю марихуаной, будет освобожден из тюрьмы. Об этом пишет CNN.

Дерек Харрис (Derek Harris) уже отбыл девятилетний срок — он был арестован в 2008-м в Луизиане за продажу 69 граммов наркотика; стоимость марихуаны оценивали в 30 долларов. Изначально его приговорили к 15 годам заключения, однако затем признали рецидивистом и приговорили к пожизненному сроку.

Однако в июле 2020-го Верховный суд Луизианы заново рассмотрел дело Харриса и постановил, что ранее ему оказали «неэффективную адвокатскую помощь», в связи с чем дело решили пересмотреть. Помимо этого, суд признал, что у осужденного были проблемы со злоупотреблением психоактивных веществ: это началось после его участия в военной операции США «Буря в пустыне».

«Его правонарушения были ненасильственными, связанными с его зависимостью от наркотиков», — с таким постановлением выступил судья Верховного суда Луизианы Джон Веймер. Он добавил, что по этой причине Харриса нельзя считать наркоторговцем. Веймер также подчеркнул, что осужденного приговорили к пожизненному заключению из-за того, что повторное нарушение закона каралось более тяжелой мерой пресечения.