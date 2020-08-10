Полицейский показал коллегам откровенные фото жертвы и лишился работы

Полицейский из американского города Логан, штат Юта, лишился работы после того, как показал коллегам откровенные снимки убитой студентки Лорен Маккласки. Об этом сообщает местная газета The Salt Lake Tribune.

В октябре 2018 года 21-летняя Маккласки обратилась в полицию с жалобой на бывшего возлюбленного, шантажирующего ее интимными снимками. В обмен на фотографии молодой человек требовал тысячу долларов. Девять дней спустя труп Маккласки нашли на территории университета Юты. После ее смерти офицер Мигель Дэрас показывал коллегам личные фотографии жертвы.

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Расследование подтвердило, что Дэрас, работавший в университете Юты, пользовался секретными материалами дела в личных интересах. Он поделился фотографиями Маккласки как минимум с тремя коллегами. Кроме того, он показывал сержанту снимок обнаженной студентки прямо на месте преступления. Впоследствии Дэраса уволили.

Родители Маккласки подали к университету иск на 56 миллионов долларов, пишет Daily Mirror. Они утверждают, что их дочь более 20 раз жаловалась полицейским, в том числе Дэрасу, на шантаж. «Офицер Дэрас совершил преступление, показав личные фотографии жертвы тем, кто не был вовлечен в расследование преступления, — подчеркнула мать убитой. — Университет Юты продолжает обманывать и скрывать факты. Они отказываются брать ответственность за смерть нашей дочери».

Со слов матери, в мае прошлого года представители университета утверждали, что Дэрас никогда не показывал фотографии Маккласки коллегам, не причастным к следствию. «Но сейчас независимое расследование установило, что показания университета были ложными», — отметила она.

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