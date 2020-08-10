Массовое производство одежды попало на видео и возмутило покупателей

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Предпринимательница и дизайнер показала массовое производство одежды собственного бренда и огорчила покупателей. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница с ником @ireen.aa опубликовала видео, на котором закройщик разрезает плотную стопку ткани с принтом в стиле тай-дай по начерченным выкройкам. На размещенных кадрах видно, что после работы специалиста остается большое количество обрезков, а оставшаяся ткань загибается по краям.

В описании к посту бизнесвумен заявила, что из описанных выкроек будут изготовлены кроп-топы и платья. Ролик стал вирусным и набрал почти 13 миллионов просмотров.

При этом в комментариях покупатели возмутились непрофессиональной работе швеи. «Все эти обрезки отправятся в мусор и будут загрязнять нашу планету», «Количество оставшейся ткани вызывает у меня беспокойство», «Вот что значит масс-маркет, просто ужасно», «Ваши вещи испортятся после первой стирки», «Швея работает очень неаккуратно!» — высказывались они.

В июле укороченная футболка из интернет-магазина Pretty Little Thing оставила девушку с ожогами на груди. Адара Грэм купила кроп-топ, декольте которого было отделано металлическими деталями. Позже она поделилась снимками и показала полученные травмы. Покупательница объяснила, что металлические петли на топе прожгли ей кожу.