Россия и Украина расхотели торговать друг с другом

Оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне сократился почти на 46 процентов в годовом выражении и составил 3,545 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Экспорт из России на Украину составил 1,819 миллиарда долларов (падение на 56,1 процента), импорт в Россию с Украины — 1,726 миллиарда (на 28,9 процента). Из-за того, что страны расхотели торговать друг с другом, доля Украины в общем обороте внешней торговли России снизилась с 2,1 до 1,3 процента.

На долю ЕС в январе-июне 2020 года приходилось 39,4 процента российского товарооборота. Основными торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья стали Китай, США и Германия.

Ранее Украина отказалась возобновлять покупку газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия.