В Турции ввели ограничения при авиаперелетах в страну

Авиационные власти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в страну. Об этом во вторник, 11 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

Как говорится в документе, теперь для провоза на борту самолета не допускается ручная кладь, за исключением женских сумочек, мужских портфелей, сумок для ноутбуков, дипломатических и детских сумок, сувениров, приобретенных в аэропорту, некоторых категорий вещей (фотоаппаратов или музыкальных инструментов), а также драгоценных камней или образцов золота.

«Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками», — отмечается в циркуляре Главной дирекции гражданской авиации Турции.

Как пояснили в ведомстве, ограничения введены для того, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцирование во время посадки и высадки, а бортпроводники не касались их багажа.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. После открытия для туристов в стране ввели новые правила въезда иностранцев, в том числе россиян: к ним, в частности, относится процедура выявления заболевших пассажиров в аэропорту и их тестирование при необходимости.

По последним данным, всего в Турции зарегистрировано более 237 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 224,9 тысячи человек, более 5,7 тысячи скончались из-за вызванной вирусом болезни.

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