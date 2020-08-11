Рита Ора призвала защищаться от коронавируса снимком в бикини и защитной маске

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась откровенными снимками с отдыха и порадовала поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

Певица попозировала на вилле в голубом бикини бренда Leslie Amon с цветочным принтом, топ которого выполнен в виде бандо, и защитной маске в тон наряда. Стоимость раздельного купальника составляет 217 евро (18 782 рубля). Из аксессуаров на Оре — золотая цепь, несколько браслетов и колец, все украшения изготовлены из золота.

Фото опубликовано @ritaora

Исполнительницу также запечатлели в топе той же марки, который оформлен перьями. На последних кадрах она демонстрирует маникюр.

«Носите маску даже во время отдыха», — призвала звезда фанатов защищаться от коронавируса. Последние восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией, набравшей 482 тысячи лайков. «Красотка», «Вау, ты такая сексуальная», «Шикарная Рита», «Почему ты выглядишь так прекрасно?», «Обожаю тебя», — писали фанаты.

7 августа Рита Ора уже размещала снимки в бикини. Ее сфотографировали на Ибице с распущенными волосами в купальнике бренда Oseree, выполненном из блестящей ткани. Она попозировала сидя на камне на фоне деревьев.