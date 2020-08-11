Мощное извержение вулкана на популярном курорте попало на видео

Извержение вулкана Синабунг, расположенного на севере острова Суматра в Индонезии, попало на видео. Кадры во вторник, 11 августа, публикует газета The Jakarta Post.

На записи видно, как кратер вулкана выбросил в небо мощное облако пепла. Как отмечается, высота столба составила более пяти километров — местные жители и гости популярного курорта пожаловались, что после этого остров заполнил едкий запах гари, из-за которого людям просто «нечем дышать».

По данным таблоида, накануне, 10 августа, вулкан извергался дважды, во второй раз столб пепла поднялся на высоту два километра. В результате произошедшего никто не пострадал, однако людям «пришлось оставить все свои дела из-за пепла, покрывшего местность толстым слоем».

Индонезийские вулканологи заявили, что извержения вулкана могут повториться, и призвали местных жителей быть максимально осторожными. В 2014 году в результате аналогичных событий погибли 16 человек, еще два года спустя извержение стало причиной смерти семерых индонезийцев.

30 июня сообщалось, что австралийка, пережившая извержение вулкана на острове Уайт в Новой Зеландии, рассказала о полученных ею травмах. По словам Стефани Брауитт, ее руки буквально «плавились на глазах», и она получила сильные ожоги на 70 процентах кожи.

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