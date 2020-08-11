Появились подробности о стрельбе у Белого дома во время выступления Трампа

Офицер и открывший стрельбу у Белого дома дома в Вашингтоне во время выступления президента Дональда Трампа госпитализированы. Подробности случившегося появились в Twitter Секретной службы США.

Их доставили в местную больницу. Состояние сотрудника Секретной службы и нападавшего не раскрывается. «Во время данного инцидента ни комплекс Белого дома, ни кто-либо из защищаемых лиц не были в опасности», — сказано в сообщении федерального агентства.

Ранее сообщалось, что охрана Трампа без объяснения причин увела лидера страны с пресс-конференции. В тот момент, когда Трамп делал заявление, за его спиной появился охранник и что-то шепнул на ухо президенту, а затем вывел его из помещения.

Позднее американский лидер вернулся к журналистам и пояснил, что был вынужден уйти из-за сообщений о стрельбе возле Белого дома. «Была стрельба, около Белого дома, но за забором», — пояснил он. Американский лидер предположил, что инцидент не связан с его персоной, и заявил, что не потерял самообладание из-за произошедшего.