Трампа увели с пресс-конференции из-за стрельбы возле Белого дома

Охрана президента США Дональда Трампа без объяснения причин увела лидера страны с пресс-конференции. Трансляцию вел сайт Белого дома.

В тот момент, когда Трамп делал заявление, за его спиной появился охранник и что-то шепнул на ухо президенту, а затем вывел его из помещения.

Позднее американский лидер вернулся к журналистам и пояснил, что был вынужден уйти из-за сообщений о стрельбе возле Белого дома. «Была стрельба, около Белого дома, но за забором», — пояснил он.

Трамп также отметил, что всей информации у него нет, однако, по предварительным данным, стрелявший был один. Сотрудники спецслужбы ранили его при попытке обезвредить, сейчас мужчина госпитализирован.