«Стрелявший» во время пресс-конференции Трампа оказался вооружен расческой

51-летний американец Майрон Берриман, «стрелявший» во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа в начале августа, оказался вооружен расческой. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на документы суда.

Берриман угрожал одному из сотрудников Секретной службы у официальной резиденции президента. Мужчина заявил, что вооружен, и полез в карман. Сотрудник Секретной службы увидел, как «черный объект упал из кармана Берримана». После этого охранник выстрелил в него, однако при досмотре у американца оружия обнаружено не было. Другой охранник, прибывший на место происшествия, заявил, что это была расческа.

Угрожавший сотрудникам охраны президента мужчина был переведен в психиатрическую больницу. Он обвиняется в нападении на сотрудника правоохранительных органов. Берриман сообщил, что ничего не помнит о случившемся и рассказал, что ему ранее поставили диагноз шизофрения. По его словам, в день инцидента он покинул медицинское учреждение.

11 августа сообщалось, что охрана Трампа без объяснения причин увела лидера страны с пресс-конференции. В тот момент, когда Трамп делал заявление, за его спиной появился охранник и что-то шепнул на ухо президенту, а затем вывел его из помещения.

Позднее американский лидер вернулся к журналистам и пояснил, что был вынужден уйти из-за сообщений о стрельбе возле Белого дома. «Была стрельба, около Белого дома, но за забором», — пояснил он. Позднее появилась информация о том, что офицер и открывший стрельбу у Белого дома госпитализированы.