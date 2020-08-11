Лежащие на земле «штабелями» задержанные в минском РУВД попали на видео

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Десятки задержанных, лежащих на земле во дворе Октябрьского РУВД Минска утром 11 августа, попали на видео. Кадры, сделанные очевидцами из дома напротив, опубликованы в Telegram-канале Baza.

Снимающие видео женщины говорят, что задержанные лежат «штабелями», а силовики обращались с ними «как со свиньями», били ногами и издевались.

Ранее сообщалось, что в Гродненскую область, охваченную протестами, перебросили грузовой состав с военной техникой.

9 и 10 августа по всей Белоруссии проходили акции протеста из-за президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, согласно официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, светошумовыми гранатами, водометами, резиновыми пулями. Протестующие строили баррикады, бросали «коктейли Молотова», сбивали на автомобилях сотрудников ОМОН. Подтверждена смерть одного участника акций протеста.