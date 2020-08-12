Окатившего пешеходов водой из лужи водителя оштрафовали на 80 тысяч рублей

Суд Владивостока оштрафовал хулигана, специально окатившего водой из лужи пешеходов и снявшего это на видео. Об этом сообщает управление МВД России по Приморскому краю.

Как поясняет РИА Новости, инцидент произошел 26 июня, когда в регионе выпало больше месячной нормы осадков. Водитель Lexus, на скорости проезжая затопленный перекресток, облил грязной водой проходящих людей со словами: «Бесплатная мойка». После этого он выложил видео в своем Instagram.

Был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство». «За распространение информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей», — сообщили в УМВД.