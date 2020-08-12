Женщина смешала два моющих средства во время уборки ванной и умерла

Жительница Лондона, Великобритания, смешала два моющих средства во время уборки ванной комнаты и умерла. Об этом сообщается на сайте My London.

19 июля 34-летняя Селия Сеймур (Celia Seymour) мыла ванную комнату дезинфицирующими средствами и начала задыхаться от приступа астмы. Ей сделали сердечно-легочную реанимацию и отвезли в больницу. Из-за осложнений Сеймур ввели в искусственную кому. Спустя четыре дня она скончалась.

Последние пять лет Сеймур работала управляющей автомойки Atlantico Hand Car Wash. После ее смерти владелец переименовал заведение в ее честь — Celia’s Hand Car Wash. «Она была замечательной. Если позвонить ей в три часа ночи и попросить о помощи, она сразу приедет. Она помогала людям несмотря ни на что», — подчеркнул хозяин автомойки.

Мать Сеймур полагает, что смертельный приступ астмы произошел из-за того, что дочь смешала хлорку с другим моющим средством, предположительно, для чистки унитаза. Пожарная служба подтверждает такой риск. Расследование смерти Сеймур началось 4 августа.

Ранее сообщалось, что врачи в американском штате Флорида удалили женщине желчный пузырь и часть живота после того, как она выпила из стакана, в котором хранился жидкий азот. Химикат якобы попал в ее напиток после того, как официант использовал его для украшения десерта другого клиента.