Китай призвал США «не играть с огнем»

Китай призвал политиков США «не играть с огнем», имея в виду проблему Тайваня. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, его цитирует ТАСС.
Он подчеркнул, что Пекин выступает против любых контактов между Вашингтоном и Тайванем, поскольку считает это вмешательством во внутренние дела и «фундаментальные интересы» КНР. «Те, кто играет с огнем, обожгутся», — подчеркнул Чжао Лицзянь.
Представитель МИД также предостерег тайваньские власти, отметив, что они могут пойти по неверному пути. «Не надо упорствовать в заблуждениях, охотно превращаться в марионетку, становиться полностью зависимым от других, искать поддержки за рубежом и под предлогом эпидемии искать независимости», — добавил он.
Так дипломат прокомментировал визит официальной делегации США во главе с министром здравоохранения Алексом Азаром на Тайвань. Впервые за шесть лет поездку совершил член действующей администрации.
На парламентских выборах Тайваня 11 января победила Демократическая прогрессивная партия (ДПП), а ее лидер Цай Инвэнь в тот же день снова одержала уверенную победу на выборах президента. Правящая партия, как и сама Цай, выступают за самостоятельность острова.
Официально объявить о независимости Тайваню мешает угроза китайского вторжения — КНР считает объединение с Тайванем своим «коренным интересом». В марте 2005 года в Китае был принят закон о применении военной силы против острова, если там провозгласят независимость. При этом в нем содержатся туманные формулировки: решение будет принято, если все другие возможности окажутся исчерпанными.