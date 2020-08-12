В Москве назвали причину смерти шестилетнего мальчика после прививки от кори

Смерть шестилетнего мальчика из Москвы после прививки от кори наступила из-за врожденной патологии. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что у ребенка внезапно остановилось сердце, а предварительные результаты экспертизы показали, что смерть не связана с прививкой. Там добавили, что мальчик умер через три дня после вакцинации, а осложнения в виде незначительного повышения температуры, сыпи и насморка могут проявиться только в ближайшие часы и не могут стать причиной смерти.

В департаменте заявили, что ребенок хорошо перенес предыдущие прививки, а также подчеркнули, что за последние десятки лет в России не было зафиксировано летальных случаев, связанных с вакцинацией от кори.

Ранее 12 августа сообщалось, что в Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори, сделанной в одной из клиник Зеленограда при подготовке к поступлению в первый класс. По данным Telegram-канала Mash, ребенку стало плохо через сутки после вакцинации. Родители вызывали скорую, но приехавшие врачи констатировали смерть мальчика.