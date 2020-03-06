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В Москве отказались считать инвалидом девочку с одним глазом

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В Москве девочке, родившейся с одним глазом и имеющей сопутствующие заболевания, отказали в инвалидности. Об этом сообщает НТВ.

«Ей поводили уточкой перед лицом. Она посмотрела за уточкой: предметное зрение есть», — пояснила мать девочки Виктория Трофимова с беседе с телеканалом. По ее словам, ребенку нужно менять протез глаза минимум два раза в год. Имея статус инвалида, девочка получала протезы по квоте, однако теперь за лечение ребенка придется платить матери ребенка. Она воспитывает дочь одна.

«Я не могу работать, потому что у нее постоянно гноится глаз. Я не могу устроиться на работу, она постоянно болеет. Я понимаю, что все детки болеют, но когда гноится глаз, я нахожусь с ребенком 24 часа», — объяснила Трофимова. Она добавила, что помимо врожденных проблем со зрением у ее дочери имеются сопутствующие заболевания, среди которых, в том числе, задержка в развитии. Ребенок почти не говорит. Девочка нуждается в ортопедической обуви из-за боли в ногах. Несмотря на это, считать инвалидом ее отказались.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.

Ранее в Ростове-на-Дону 9-летнему мальчику, который лишился одного глаза и вынужден носить протез, отказали в инвалидности и пособии. Мальчику удалили глаз в полтора года. У него диагностировали рак сетчатки, после операции наступила ремиссия. Инвалидность сняли как раз на основании того, что болезнь отступила. Юрист обратил внимание на то, группа инвалидности назначается людям, которые лишились руки или ноги, а не глаза. По его мнению, отказ в получении инвалидности может быть мотивирован отсутствием квот.

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