Шестилетний российский мальчик умер после прививки от кори

В Москве шестилетний мальчик умер после прививки от кори, которую ему сделали при подготовке к поступлению в первый класс. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, прививку сделали в одной из клиник Зеленограда. Через сутки мальчику стало плохо, родители вызвали скорую. Приехавшие врачи констатировали его смерть.

Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Как пишет Mash, есть вероятность того, что мальчику была противопоказана данная прививка.

В марте сообщалось, что в Москве девочке, родившейся с одним глазом, отказали в инвалидности. Ее мать рассказала, что врачи поводили перед лицом ребенка уточкой, и пришли к выводу, что предметное зрение есть, так как она проследила за игрушкой. Женщина добавила, что протез глаза нужно менять минимум дважды в год. С инвалидностью девочка получала бы их по квоте, но теперь за лечение придется платить матери — она воспитывает дочь одна. Россиянка добавила, что у девочки есть сопутствующие заболевания, в том числе задержка в развитии, ей также нужна ортопедическая обувь из-за боли в ногах. Еще она почти не разговаривает.