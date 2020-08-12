Выбор мужчины принес богатство его возлюбленной

Жительница американского города Серфсайд-Бич, штат Южная Каролина, попросила возлюбленного купить еще один билет на выигранные в лотерею 50 долларов (3,6 тысячи рублей). Об этом сообщает издание News 4 SA.

Победительница рассказала, что попросила своего молодого человека получить лотерейный выигрыш в 50 долларов (3,6 тысячи рублей) и купить на эти деньги еще один лотерейный билет.

Мужчина выбрал в магазине на автомобильной трассе билет моментальной лотереи за 10 долларов (733 рубля) и купил себе энергетический напиток. Когда он пришел домой, его возлюбленная стерла защитный слой и увидела, что этот билет принес ей богатство. Она выиграла 250 тысяч долларов (18,3 миллиона рублей).

Магазин получил комиссию в размере 2,5 тысячи долларов (18,3 тысячи рублей) за продажу выигрышного билета.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина утверждает, что внезапное желание жены воспользоваться уборной обогатила его на полмиллиона долларов (34,9 миллиона рублей). Он анонимно рассказал, как жена попросила его заехать на заправку и ушла в уборную, а он в это время купил лотерейный билет.