ФСБ накрыла выпускающий ежемесячно 200 килограммов наркотиков цех с рабами

Сотрудники ФСБ накрыли подпольный цех, в котором рабы производили каждый месяц по 200 килограммов наркотиков для продажи в интернете. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Лаборатория работала в Ивановской области. Там изъято 35 килограммов мефедрона, 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров. Спецслужбы также нашли десять единиц огнестрельного оружия, 1,2 тысячи боеприпасов и три глушителя.

Задержаны участники преступной группы, организовавшие подпольный наркоцех и торговавшие запрещенными веществами. По данным ФСБ, они взяли в рабство иностранных граждан и насильно их удерживали в неволе, угрожая расправой.

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