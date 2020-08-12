Девушка с квадратной от процедур головой показала новое привлекательное лицо

Девушка, голова которой стала квадратной из-за косметологических процедур, показала новую привлекательную внешность после восстановления. Об этом сообщает The Sun.

19-летняя София Маррокуин (Sofia Marroquin) из Австралии удалила с помощью инъекций лишний жир из-под кожи лица. Однако после процедуры ее голова отекла и приобрела квадратную форму.

Семь недель спустя австралийка поделилась на платформе TikTok эффектом популярной процедуры Kybella. «Новости седьмой недели — осталась последняя неделя до финального результата», — подписала девушка свою публикацию.

На записи заметно, что в настоящий момент лицо Маррокуин получило обещанные в клинике острые черты — ее щеки уменьшились, а второй подбородок исчез.

Видео с квадратной головой Маррокуин появилось в сети в июне. Тогда она рассказала, как ее острый от природы подбородок распух и потерял чувствительность после инъекций. Подписчики стали шутить над внешностью девушки, сравнивая ее с персонажами мультфильмов «История игрушек» и «Шрек».