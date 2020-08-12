Математики назвали оптимальные условия выхода на работу после пандемии

Математики назвали оптимальные условия для выхода на работу после пандемии коронавируса и обеспечения максимальной безопасности сотрудников. Расчеты опубликованы в исследовании Frontiers in Applied Mathematics and Statistics.

Эксперты подчеркивают, что компании могут возобновить работу только при условии, что все работники будут носить маски и часто мыть руки, а все поверхности будут регулярно обрабатываться антисептиками. Также необходимы соблюдение дистанции и измерение температуры, а заболевших работников необходимо отправлять на карантин.

Математики разработали несколько моделей развития ситуации. По негативному сценарию, когда меры безопасности не принимаются, распространение вируса в фирме неуклонно растет и в итоге в 30 раз превысит средний показатель по стране. В этом случае компания не сможет возобновить работу.

Согласно самому безопасному сценарию, все необходимые меры принимаются, и тогда заболеваемость становится в 104 раза ниже среднего, а прибыль компании стабильно растет. Специалисты рассмотрели и вариант, при котором меры принимаются, но сотрудники постепенно от них отказываются. Тогда со временем рабочее место становится рассадником инфекции, и прибыль компании обваливается.