Определена роль России в экономике Китая

Россия играет важную роль в экономике Китая, являясь его основным поставщиком энергоресурсов, определили авторы исследования компании Refinitiv (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Работа посвящена китайской национальной инициативе «Один пояс — один путь», направленной на создание проектов в разных отраслях экономики и восстановление транспортного маршрута по образцу Великого шелкового пути. Ее общая стоимость составляет четыре триллиона долларов, из которых 3,3 триллиона приходится на еще не реализованные проекты, 593 миллиарда — на реализованные, 64,3 — на приостановленные, 14,8 — на отложенные, 12,8 — на отмененные.

Россия тесно вовлечена в программу и за счет участия в ней налаживает тесные торговые связи с Китаем. Кроме того, Москва в настоящее время является главным бенефициаром «Одного пояса — одного пути»: оценочная стоимость 126 проектов с ее участием составляет 296 миллиардов долларов. На втором месте Саудовская Аравия (111 проектов на 185 миллиардов долларов), на третьем — Малайзия (57 проектов на 146 миллиардов).

Важную роль в «Одном поясе — одном пути» играет магистральный газопровод «Сила Сибири», строительство которого обошлось в 55 миллиардов долларов. «Лента.ру» провела расследование, в ходе которого выявила многочисленные проблемы: завышенную стоимость закупок и технические неполадки, не позволяющие экспортировать газ в требуемом объеме.

Всего в рамках инициативы на данный момент реализовано 184 проекта на 137,4 миллиарда долларов. 47 процентов из них приходится на транспорт, 23 процента — на энергетику и водное хозяйство. Из-за пандемии коронавируса реализация некоторых проектов замедлилась или была приостановлена, однако Пекин намерен завершить все задуманное.