Россия снова стала чистым должником

Чистый государственный долг России снова стал показывать положительные значения, достигнув 1,55 триллиона рублей по состоянию на 1 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.

По данным издания, долг федерального правительства на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей. Это связано с вызванным пандемией коронавируса кризисом и падением цен на нефть и разбалансировкой федерального бюджета, поскольку Минфину приходится компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы и наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом.

Издание отмечает, что произошедшее изменение не угрожает стабильности бюджета, однако является символическим последствием кризиса, на который повлияли пандемия коронавируса, низкие цены на нефть, рекордно низкие объемы нефтедобычи и рост расходов на поддержку населения и бизнеса. РБК отмечает, что положительная разница между активами и долгом наблюдалась с лета 2019 года.

В июле стало известно, что государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам 2020 года. МВФ прогнозирует, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м.