Реакция свекрови на откровенное сообщение невестки ее сыну попала на видео

Свекровь случайно прочитала кокетливое сообщение, которая ее невестка отправила своему мужу, и смутилась. На видео с ее реакцией обратил внимание LADbible.

26-летняя Анна Меллор (Anna Mellor) из американского города Остина, штат Техас, решила послать откровенное сообщение мужу Рори во время семейной игры в карты. Она хотела заснять его реакцию на видео, но все пошло не так, как она запланировала.

На ролике видно, как муж Анны раздает карты, и в этот момент на его телефон приходит уведомление о сообщении. Его 51-летняя мать смотрит на экран и внезапно смущается, а невестка говорит: «О нет!». После этого сам американец берет телефон, читает сообщение и начинает стыдливо смеяться.

Позже мужчина немного успокоился и спросил мать, прочитала ли она послание. «Я думала, это мой телефон. Какая мерзость», — ответила женщина.

Ранее СМИ обратили внимание на фотографию подарка свекрови на помолвку возлюбленных, который пользователи сети сочли пошлым. На снимке видна медаль, на которой изображен силуэт мужчины, вставшего перед девушкой на колено. Очертание левой руки жениха напомнило комментаторам половой орган.