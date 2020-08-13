Российская победительница конкурсов красоты погибла на нелегальных гонках

В Чите на нелегальных гонках на мотоциклах погибла победительница местных конкурсов красоты, спортсменка Татьяна Дербина. Об этом изданию «Чита.ру» сообщил очевидец трагедии.

По его словам, Дербина снимала заезды. Во время одного из них она попыталась выбежать на дорогу, чтобы сделать снимок, и ее сбил мотоцикл. Эту информацию подтвердил источник «Чита.ру» в правоохранительных органах.

О смерти Дербиной также рассказали в сообществе «Читинской государственной заводской конюшне», где она занималась конным спортом. Там уточнили, что девушка погибла 9 августа.

Дербиной было 24 года. Она работала фитнес-тренером, участвовала в чемпионате по бодибилдингу в Забайкальском крае, в конных соревнованиях, а также в конкурсах красоты «Мисс Чита-2018» и «Мисс-Чита 2019», став на последнем второй вице-мисс.

В июле сообщалось о гибели 20-летней российской и австралийской фигуристки Екатерины Александровской. Ее тело обнаружили у окон многоэтажного дома, она оставила предсмертную записку со словом «люблю». По данным СМИ, у Александровской была депрессия, она находилась под наблюдением врачей. Сообщалось, что перед смертью она была в состоянии алкогольного опьянения.