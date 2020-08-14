В России обвалились продажи новостроек

Число заключенных сделок с российскими квартирами в новостройках в первом полугодии 2020-го уменьшилось на 37 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Притом каждая четвертая сделка прошла с открытием эскроу-счета. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Всего за указанный период заключили 279,2 тысячи договоров долевого участия. Сюда входят сделки с физическими и юридическими лицами на покупку квартир, апартаментов, машино-мест и прочих объектов долевого строительства.

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Режим самоизоляции — не единственная причина такого обвала продаж. Так, в первом квартале этого года на первичном рынке было зарегистрировано 147,8 тысячи ДДУ — больше половины (53 процента) от всего числа сделок первого полугодия. Такие показатели специалисты связывают, помимо падения доходов населения, с эффектом высокой базы. В первом полугодии 2019 года россияне форсировали заключение сделок на фоне новостей о переходе рынка на новые правила работы с открытием эскроу-счетов.

Лидерами по заключению сделок стали Москва (14,3 процента сделок от общего количества по стране), Санкт-Петербург (12,4 процента), Московская область (9,5 процента), Краснодарский край (6,1 процента) и Свердловская область (3,8 процента). Эксперты подчеркивают, что в этих регионах наблюдается прямая зависимость между растущими объемами строительства и оформлением сделок.

Наибольший спад зафиксировали в Ленинградской (минус 45 процентов), Новосибирской (минус 43 процента) и Московской (минус 42 процента) областях. Минимальное падение среди лидирующих по продажам регионов наблюдают в Свердловской (минус 15 процентов) и Ростовской областях (минус 22 процента), а также в Татарстане (минус 29 процентов).

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