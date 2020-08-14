Россиянам дали советы по употреблению меда

Мед противопоказан для употребления больным сахарным диабетом. Но и здоровым людям не стоит злоупотреблять этим продуктом из-за высокого содержания углеводов. Об этом в беседе с порталом «Москва 24» рассказала эксперт Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарья Русакова.

«Вы можете съесть одну-две чайные ложки в первой половине дня, когда есть возможность потратить эти углеводы», — посоветовала она. При этом эксперт отметила, что по биохимическому составу мед приравнен к сахару. Это значит, что его следует ограничивать в рационе.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно На всех не хватит Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

По словам Русаковой, в меде не содержится так много полезных веществ, чтобы есть его в больших объемах. Кроме того, злоупотребление этим продуктом может привести к развитию сахарного диабета или ожирения.

Специалист также порекомендовала покупать свежий мед в проверенных магазинах. А вот мед с частных пасек может быть опасен — неизвестно, когда и каким образом его собирали, подчеркнула нутрициолог.

Ранее эксперты Роскачества провели исследование среди 46 торговых марок меда. Специалисты выявили превышение содержания канцерогена, а именно оксиметилфурфурола (ОМФ) в двух образцах: «Первым делом» и Globus Vita. Кроме того, в образцах 19 торговых марок были обнаружены следы антибиотиков.