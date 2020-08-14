Россиян пригласили оценить доступность городов для людей с инвалидностью

Общероссийский народный фронт пригласил россиян к участию во всероссийском городском квесте проекта «Доступный город». Информация об акции размещена в Telegram-канале ОНФ.

Жителям сразу 20 регионов страны предлагают пройти по улицам, кафе, кинотеатрам, магазинам и оценить их с позиции человека в инвалидной коляске. После чего оставить отзыв и прикрепить фото или видео в «Яндекс.Картах». Так, по словам организаторов, маломобильные люди смогут заранее увидеть, насколько доступны для их посещения будут те или иные места. Это позволит не попадать в затруднительные ситуации.

Для участия в квесте необходимо оставить заявку на сайте dostupcity.ru. Пройдет он одновременно 29 августа в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Красноярске, Хабаровске, Челябинске, Омске, Уфе, Воронеже, Перми, Волгограде, Калининграде, Краснодаре, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Севастополе.

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Партнерами проекта ОНФ выступили: «Яндекс», «Росмолодежь», Общероссийское объединение пассажиров, ассоциация «Инклюзивная страна» и движение «Крылья возможностей».