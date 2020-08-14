В Германии решили массово избавляться от жилья

Согласно опросу, проведенному компанией Civey, более трети наследников в Германии будут готовы продать свое имущество или сдать его в аренду. Такое положение дел связано с ростом арендной платы из-за пандемии коронавируса, пишет Der Spiegel.

Немецкая компания Civey на фоне кризиса из-за коронавируса провела социологический опрос, в котором приняли участие около 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 49 лет. Согласно результатам, более трети опрошенных продадут недвижимость родителей в случае вступления в наследство (34 процента), а другие сдадут его в аренду (28 процентов). Из всех участников опроса только каждый пятый готов переехать в новый дом, а каждый десятый хочет оставить имущество бабушек и дедушек для своих детей.

Civey также опросила и потенциальных наследодателей. Почти четверть из них признались, что были немного разочарованы такими результатами опроса, но понимают, почему их дети выбрали вариант с продажей или сдачей дома в аренду. Однако около семи процентов считают возможную продажу их недвижимости «эгоистичным решением».

Не во всех странах на рынке недвижимости наступили тяжелые времена. Так, во Франции он переживает резкий наплыв покупателей. При этом абсолютное большинство из них — 60 процентов — составляют французы, а также граждане соседних стран. Первая волна покупателей состояла из жителей Монако, искавших просторные «убежища». Второй волной нахлынули парижане и жители других французских мегаполисов.