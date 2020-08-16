Названы самые популярные направления выходного дня у россиян

Российские туристы все чаще покупают авиабилеты для путешествий выходного дня. Об этом в воскресенье, 16 августа, со ссылкой на данные компании по продаже билетов сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в июле спрос на авиабилеты туда-обратно с вылетом в пятницу-субботу и возвращением в понедельник вырос до 8,4 процента. В 2019 году спрос за аналогичный период составлял 6,3 процента. Средний чек на авиабилеты выходного дня получается ниже, чем на долгие путешествия. Самые востребованные на сегодняшний день направления: Крым, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Анапа.

Путешествия выходного дня пользуются наибольшей популярностью у туристов в возрасте 30-35 лет, на втором месте возрастная категория 25-30 лет. Также большое число наших граждан отправляется в туры выходного дня вместе с детьми, таких 13,8 процента.

15 августа сообщалось, что в России подешевели авиабилеты в несколько регионов, в том числе в Краснодарский край и Дагестан.

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