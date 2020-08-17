Открыто новое лекарство против коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Они также выявили ранее не известную уязвимость вируса, которая может быть полезна при разработке новых стратегий против COVID-19. Об открытии сообщается в новой статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Специалисты применили компьютерное моделирование, чтобы определить наиболее уязвимый компонент вируса. Ими оказалась протеаза Mpro — ключевой фермент, который участвует в транскрипции РНК и реплицировать свой геном в зараженной клетке.

Против протеазы действует препарат эбселен — синтетическое химическое соединение, обладающее противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Он используется для лечения множества заболеваний, включая биполярное расстройство и потерю слуха. Эбселен в сочетании с серебром также применяется для борьбы с пятью устойчивыми к антибиотикам грамотрицательными бактериями. Несколько клинических испытаний доказали его безопасность для использования на людях.

Эбселен способен снижать активность Mpro двумя разными способами. Он может связываться либо с каталитическим сайтом фермента, либо с удаленным участком, который влияет на активность молекулы.