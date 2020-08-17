Правительству дадут потратить на что угодно почти два триллиона рублей

Резервный фонд правительства России увеличен на 1,8 триллиона рублей до 2,52 триллиона, так что он достиг порядка 13 процентов расходов федерального бюджета. Еще в начале года объем средств в нем составлял всего 169 миллиардов, пишут «Ведомости».

Полтора месяца назад резервы выросли на 551 миллиард рублей. Как объясняли тогда увеличение фонда в кабмине, из-за пандемии коронавируса ряд запланированных мероприятий утратили актуальность, что привело к образованию свободных средств.

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Деньги из резервного фонда можно тратить на что угодно, но в Минфине утверждали, что они дадут возможность профинансировать первостепенные задачи помощи гражданам и восстановление экономики.

Как отметила доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Людмила Пронина, такой объем фонда противоречит закону о федеральном бюджете, который не допускает его размера выше трех процентов от расходной части. Но в апреле и июне власти утвердили поправки в Бюджетный кодекс по использованию средств из резервов. Согласно принятым документам, в фонд поступят как средства от продажи акций Сбербанка, так и ряд других ненефтегазовых доходов.

По мнению Прониной, деньги также пойдут на вакцинацию населения, антикризисные меры в случае второй волны коронавируса и реализацию обновленных национальных проектов.

Ранее сообщалось, что премьер Михаил Мишустин предложил продлить стимулирующие выплаты медикам, которые на данный момент действуют до конца августа. Резервный фонд правительства является источником средств для нынешних выплат.

Между тем директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев предупредил, что резкое увеличение заимствований и расходов резервного фонда правительства может привести к кризису, сравнимому с ситуацией в 1998 году.