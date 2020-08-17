Школьник заглянул под юбку одноклассницы и попал под суд

В Сингапуре школьник снимал видео под юбками девушек в разных общественных местах и попал под суд. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Подросток начал делать нецензурные видео, когда ему было 14 лет. Он засовывал телефон под юбки незнакомых женщин в автобусах и на улицах, снимал фото и видеоролики и делился ими с десятью мальчиками из своей школы в группе в WhatsApp. Однажды сингапурец заглянул с телефоном под юбку своей одноклассницы, пока они оба были в школе.

Юноша признался в своем противоправном поведении в разговоре с учителями, которым рассказали, что он обидел одноклассницу. Сотрудники школы вычислили всех членов группы в WhatsApp и удалили эротические видео и фото с их телефонов. После этого заместитель директора сообщил о случившемся в полицию.

В пятницу, 14 августа, 16-летнего юношу признали виновным в оскорблении женского достоинства. Его приговорили к 18 месяцам условного срока. Правонарушитель будет обязан отработать 80 часов на общественных началах и все полтора года условного срока не сможет пользоваться мобильными устройствами с камерами.

Ранее сообщалось, что 27-летний житель Сингапура снимал фото и видео под юбками женщин в различных общественных местах, в том числе в своем вузе. Его приговорили к 28 неделям тюремного заключения за оскорбление женского достоинства и хранение порнографии. После освобождения обвиняемый будет обязан ходить на принудительные консультации психолога и общественные работы.